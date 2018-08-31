Помпео назвал возможную операцию в Идлибе эскалацией конфликта

ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости. Проведение возможной операции против террористов в сирийском Идлибе, о необходимости которой высказывался глава МИД РФ Сергей Лавров, является эскалацией конфликта, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Сергей Лавров защищает сирийскую и российскую атаку на Идлиб. Русские и Асад обещали не допустить этого. США рассматривает это как эскалацию и без того опасного конфликта", — написал он в пятницу в своем Twitter.

Ранее Лавров заявлял о необходимости срочно отмежевать "нормальных вооруженных оппозиционеров" от террористов и одновременно подготовить операцию против террористов в Идлибе, сделав все, чтобы "минимизировать риски для гражданского населения". Кроме того, глава российского МИД отмечал, что правительство Сирии имеет полное право изгонять террористов со своей территории.

Помпео указал на то, что в Идлибе находятся 3 миллиона сирийцев, бежавших туда из других регионов Сирии. По его словам, они пострадают от боевых действий. "Это нехорошо. Мир следит", — написал госсекретарь.

Сирийская провинция Идлиб на севере страны остается единственной, которая находится под контролем незаконных вооруженных формирований. Ранее там была создана зона деэскалации конфликта.

Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам*" готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США активно обсуждают с Россией предотвращение вероятного использования химоружия в Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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