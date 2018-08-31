Лавров рассказал о переговорах о создании гуманитарных коридоров в Идлибе

Больница Врачей без границ в провинции Идлиб, разрушенная в результате авиаудара. Архивное фото

Больница Врачей без границ в провинции Идлиб, разрушенная в результате авиаудара. Архивное фото

СОЧИ, 31 авг — РИА Новости. Идут переговоры о создании гуманитарных коридоров в сирийской провинции Идлиб, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вчера сирийский министр в очередной раз подчеркнул, что правительство Сирии предпринимает усилия по так называемым локальным замирениям в зоне Идлиба, чтобы достигать договоренности с теми населенными пунктами, с теми кварталами городов, где к этому готовы муниципальные власти или те, кто контролирует ту или иную территорию", — сказал он на пресс-конференции.

"И также иду переговоры о создании гуманитарных коридоров", — добавил министр.

В четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Москве переговоры со своим сирийским коллегой Валидом Муаллемом.

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