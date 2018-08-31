Лавров прокомментировал ситуацию в Идлибе

СОЧИ, 31 авг — РИА Новости. Правительство Сирии имеет полное право изгонять террористов со своей территории, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о ситуации в Идлибе.

"Вы упомянули о том, будут ли достигнуты договоренности между Россией и Турцией, но вы забыли упомянуть Сирийскую Арабскую Республику. Прежде всего это касается законных властей Сирии, которые имеют полное право обеспечивать свой суверенитет и изгонять и ликвидировать террористическую угрозу на своей территории", — заявил он, отвечая на вопрос об урегулировании ситуации в Идлибе.

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