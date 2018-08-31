Более тысячи жителей Сирии вернулись в свои дома за сутки

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В места постоянного проживания в четырех сирийских провинциях в течение суток вернулись 1040 мирных граждан, сообщается в ежедневном информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев Минобороны РФ.

"В Восточную Гуту (провинция Дамаск) возвратились 67 сирийцев (женщин – 14, детей – 40). Всего с 30 сентября 2015 года – 134 676 человек. Через пункт пропуска "Сальхиях" в свои дома в провинциях Дейр-эз-Зор, Риф-Дамаск и Хомс вернулись 973 мирных жителя (женщин – 367, детей – 448) и 12 единиц техники, всего с 25 августа 2018 года – 4 160 человек (женщин – 1 472, детей – 1 949), 45 единиц техники, 6 голов скота", — говорится в сообщении.

Как отмечается, всего с 30 сентября 2015 года в свои дома в Сирии вернулись 1 224 920 внутренних переселенцев.

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