Россия предостерегла Запад от попыток устроить провокации в Идлибе

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Москва предупредила Запад, чтобы там не играли с огнем, пытаясь устраивать провокации в районе сирийского Идлиба, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Очередная провокация Запада готовится для того, чтобы попытаться затруднить антитеррористическую операцию в Идлибе", — заявил он на совместной пресс-конференции со своим сирийским коллегой в Москве.

"Мы с фактами на столе через наше министерство обороны, через министерство иностранных дел четко и жестко предупредили наших западных партнеров, чтобы они не играли с огнем", — подчеркнул дипломат.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб в Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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