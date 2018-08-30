Дамаск обвинил "Белые каски" в похищении 44 детей для инсценировки химатаки

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. "Белые каски" похитили 44 ребенка, чтобы использовать их в инсценировке химатаки, заявил на пресс-конференции глава МИД Сирии Валид Муаллем.
"За созданием такой псевдоорганизации, как "Белые каски", стоят британские спецслужбы, они их спонсируют, они ими руководят <…> По нашим данным, они недавно похитили 44 ребенка в зоне Идлиба для реализации этой постановки с химическим оружием", — сказал он.
Политик также подчеркнул, что за организацией сфабрикованных ранее сценариев использования химического оружия тоже стояли западные спецслужбы.
Сейчас, по мнению Муаллема, США пытаются устроить в Идлибе ту же провокацию, что ранее в других провинциях, и делается это для защиты боевиков группировки "Джебхат ан-Нусра"*. Дамаск продолжит борьбу с терроризмом, резюмировал глава сирийского МИД.заявила на брифинге в четверг и спецпредставитель МИД Мария Захарова.
Обострение ситуации в Сирии
В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* готовит провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химоружия против мирного населения в Идлибе. По словам генерала, "ряженые спасатели "Белых касок" собираются после соответствующей инсценировки снять сюжеты для ближневосточных и англоязычных СМИ.
В Пентагоне опровергли заявления российской стороны, что США стягивают силы к Сирии для нанесения ракетного удара, заявив при этом, что "готовы к действиям" в случае поступления соответствующего приказа.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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