Дамаск обвинил "Белые каски" в похищении 44 детей для инсценировки химатаки

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. "Белые каски" похитили 44 ребенка, чтобы использовать их в инсценировке химатаки, заявил на пресс-конференции глава МИД Сирии Валид Муаллем.

"За созданием такой псевдоорганизации, как "Белые каски", стоят британские спецслужбы, они их спонсируют, они ими руководят <…> По нашим данным, они недавно похитили 44 ребенка в зоне Идлиба для реализации этой постановки с химическим оружием", — сказал он.

Политик также подчеркнул, что за организацией сфабрикованных ранее сценариев использования химического оружия тоже стояли западные спецслужбы.

Сейчас, по мнению Муаллема, США пытаются устроить в Идлибе ту же провокацию, что ранее в других провинциях, и делается это для защиты боевиков группировки "Джебхат ан-Нусра"*. Дамаск продолжит борьбу с терроризмом, резюмировал глава сирийского МИД.

​Обострение ситуации в Сирии

Об использовании Западом детей в "грязных провокациях" заявила на брифинге в четверг и спецпредставитель МИД Мария Захарова.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* готовит провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химоружия против мирного населения в Идлибе. По словам генерала, "ряженые спасатели "Белых касок" собираются после соответствующей инсценировки снять сюжеты для ближневосточных и англоязычных СМИ.

Прибывший в Средиземное море американский эсминец с 28 ракетами "Томагавк" может нанести удары по любой части республики, уточнил Конашенков. Кроме того, по данным российской стороны, в Персидский залив прибыл американский эсминец "Салливанс" с 56 крылатыми ракетами, а на авиабазу Эль-Удейд в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух — земля".

В Пентагоне опровергли заявления российской стороны, что США стягивают силы к Сирии для нанесения ракетного удара, заявив при этом, что "готовы к действиям" в случае поступления соответствующего приказа.

*Террористическая организация, запрещенная в России.



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