Учения ВМФ в Средиземноморье не связаны с ситуацией в Идлибе, заявили в МИД

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что предстоящие учения ВМФ РФ в Средиземном море не связаны с ситуацией в сирийском Идлибе, это плановые маневры.

"Не думаю, что это связано. Это плановые учения. В любом случае Идлиб находится не на побережье", — сказал Богданов, отвечая на вопрос, не связаны ли предстоящие учения и эскалация вокруг Идлиба.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Средиземном море с 1 по 8 сентября пройдет масштабное учение группировки сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России.

Сирийская провинция Идлиб на севере страны остается единственной, которая находится под контролем незаконных вооруженных формирований. Там создана зона деэскалации конфликта, куда могут переместиться боевики, которые отказались примириться и добровольно сложить оружие, а также их семьи.

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