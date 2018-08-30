МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Ситуация вокруг сирийского Идлиба может усугубиться, если бездействие продолжится, повышенные меры предосторожности в регионе оправданы, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о связи объявленных учений в Средиземном море с обстановкой в Сирии.

"Безусловно, обстановка в Сирии имеет существенный потенциал для осложнения. Вокруг Идлиба ситуация оставляет желать лучшего. Действительно, этот рассадник террористов, который там образовался, не сулит ничего хорошего, если продолжится подобное бездействие. Поэтому, конечно, скажем так, повышенные меры предосторожности вполне оправданы и обоснованы",- сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос о связи объявленных учений с обстановкой в Сирии. Как сообщили ранее в Минобороны РФ, в учениях ВМФ и ВКС в Средиземном море примут участие более 25 кораблей и судов во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов" и 30 самолетов, в том числе Ту-160.

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