МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о появлении в Twitter пропагандистского проекта с использованием образа девочки. Его задачей может стать информационное обеспечение ударов стран Запада по Сирии после возможной инсценировки применения химоружия в провинции Идлиб.

Речь идет о странице шестилетней Халы, которая, согласно описанию в аккаунте, проживает в Идлибе и регулярно публикует видео встреч с друзьями. По словам Захаровой, аккаунт ребенка — пример "циничного, расчетливого, но не новаторского подхода наших западных коллег к пропаганде на сирийском направлении".

"Обычные шестилетние дети всегда так делают, всегда так поступают, когда находятся в зонах, подконтрольных боевикам, где еще продолжаются, например, вооруженные действия: они всегда встречаются с друзьями, публикуют в Twitter. Шестилетний ребенок. У кого есть дети, знают, что они играют не в мячи, они не учатся, не читают, они даже не делают фотографии — они все это выкладывают в Twitter", — сказала дипломат на брифинге.

Она отметила, что Хала "призывает мир обратить внимание на Идлиб, прекратить убивать детей и наносить авиаудары". Сейчас у нее 351 подписчик, при этом среди них есть ведущие западные СМИ — британская Би-би-си, американские Huffington Post, Buzzfeed, "Радио "Свобода".

"Какое внимание к ребенку! Это же единственный ребенок в Идлибе, к которому нужно приковать внимание всего международного сообщества, а? И еще нас учат и рассказывают, что мы пропаганда. Вон оно, как нужно работу строить, вот, что такое настоящая пропаганда. Триста пятьдесят подписчиков у ребенка, среди которых — пять ведущих мировых СМИ!" — удивляется Захарова.

© Стоп-кадр видео, опубликованного в Twitter Стоп-кадр из видео, опубликованного на странице шестилетней сирийской девочки Халы © Стоп-кадр видео, опубликованного в Twitter Стоп-кадр из видео, опубликованного на странице шестилетней сирийской девочки Халы

"Дело Баны продолжает Хала"

Представитель МИД отметила, что причины появления аккаунта в нынешней ситуации очевидны, такие истории уже "придумывались и реализовывались нашими западными коллегами со всей мощью информационного пропагандистского инструментария".

Она напомнила про аккаунт девочки Баны Алебед, который был активен в разгар операции по освобождению Алеппо в 2016 году, сообщения также публиковались на английском языке.

"Как возможно из месяца в месяц, из года в год идти на поводу у этой страшнейшей пропагандисткой истории. Теперь дело Баны продолжает Хала", — заявила Захарова, отметив, что сообщения Халы "как под копирку напоминают то, что писала Бана", используются практически идентичные выражения.

Дипломат предположила, что новый аккаунт может стать центральным в сценарии провокации против правительственных сил в Идлибе. "Нельзя исключать, что именно аккаунт Халы поделится с миром кадрами, подтверждающими якобы имевшее место применение химического оружия сирийскими правительственными войсками против мирного населения. Мы все это уже проходили", — пояснила представитель ведомства.

В заключение в МИД подчеркнули, что страдания и эксплуатация детей неприемлемы.

"В результате войны в Сирии пострадали миллионы детей, и об этом нужно говорить, с этим нужно бороться, помогать детям забыть о пережитом, но не втягивать их во все новые и новые грязные провокации, а именно этой целью задаются те, кто создает вот такие аккаунты", — резюмировала Захарова.

​Обострение ситуации в Сирии

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, группировка "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовит провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химоружия против мирного населения в Идлибе. По словам генерала, "ряженые спасатели "Белых касок" собираются после соответствующей инсценировки снять сюжеты для ближневосточных и англоязычных СМИ.



© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubaye Сенатор: для США ИГ* – инструмент, который всегда должен быть под рукой Прибывший в Средиземное море американский эсминец с 28 ракетами "Томагавк" может нанести удары по любой части республики, уточнил Конашенков. Кроме того, по данным российской стороны, в Персидский залив прибыл американский эсминец "Салливанс" с 56 крылатыми ракетами, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух — земля". В Пентагоне опровергли заявления российской стороны, что США стягивают силы к Сирии для нанесения ракетного удара, заявив при этом, что "готовы к действиям" в случае поступления соответствующего приказа.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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