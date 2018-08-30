МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о появлении в Twitter пропагандистского проекта с использованием образа девочки. Его задачей может стать информационное обеспечение ударов стран Запада по Сирии после возможной инсценировки применения химоружия в провинции Идлиб.
"Обычные шестилетние дети всегда так делают, всегда так поступают, когда находятся в зонах, подконтрольных боевикам, где еще продолжаются, например, вооруженные действия: они всегда встречаются с друзьями, публикуют в Twitter. Шестилетний ребенок. У кого есть дети, знают, что они играют не в мячи, они не учатся, не читают, они даже не делают фотографии — они все это выкладывают в Twitter", — сказала дипломат на брифинге.
Она отметила, что Хала "призывает мир обратить внимание на Идлиб, прекратить убивать детей и наносить авиаудары". Сейчас у нее 351 подписчик, при этом среди них есть ведущие западные СМИ — британская Би-би-си, американские Huffington Post, Buzzfeed, "Радио "Свобода".
"Какое внимание к ребенку! Это же единственный ребенок в Идлибе, к которому нужно приковать внимание всего международного сообщества, а? И еще нас учат и рассказывают, что мы пропаганда. Вон оно, как нужно работу строить, вот, что такое настоящая пропаганда. Триста пятьдесят подписчиков у ребенка, среди которых — пять ведущих мировых СМИ!" — удивляется Захарова.
"Дело Баны продолжает Хала"
Представитель МИД отметила, что причины появления аккаунта в нынешней ситуации очевидны, такие истории уже "придумывались и реализовывались нашими западными коллегами со всей мощью информационного пропагандистского инструментария".
Она напомнила про аккаунт девочки Баны Алебед, который был активен в разгар операции по освобождению Алеппо в 2016 году, сообщения также публиковались на английском языке.
Дипломат предположила, что новый аккаунт может стать центральным в сценарии провокации против правительственных сил в Идлибе. "Нельзя исключать, что именно аккаунт Халы поделится с миром кадрами, подтверждающими якобы имевшее место применение химического оружия сирийскими правительственными войсками против мирного населения. Мы все это уже проходили", — пояснила представитель ведомства.
В заключение в МИД подчеркнули, что страдания и эксплуатация детей неприемлемы.
"В результате войны в Сирии пострадали миллионы детей, и об этом нужно говорить, с этим нужно бороться, помогать детям забыть о пережитом, но не втягивать их во все новые и новые грязные провокации, а именно этой целью задаются те, кто создает вот такие аккаунты", — резюмировала Захарова.
Обострение ситуации в Сирии
В Пентагоне опровергли заявления российской стороны, что США стягивают силы к Сирии для нанесения ракетного удара, заявив при этом, что "готовы к действиям" в случае поступления соответствующего приказа.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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