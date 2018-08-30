ОЗХО подтвердила уничтожение в Сирии объектов по производству химоружия

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Техсекретариат ОЗХО в ежемесячном докладе вновь подтвердил полное уничтожение в Сирии всех 27 бывших объектов по производству химического оружия, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы обратили внимание на очередной ежемесячный доклад техсекретариата ОЗХО о прогрессе в ликвидации сирийской программы химического оружия. В этом фактологическом документе вновь подтверждается полное физическое уничтожение всех 27 бывших сирийских объектов по производству химического оружия, а также объявленных и вывезенных в 2014 году с территории Сирии химикатов", — заявила Захарова на брифинге.

Она обратила внимание на новые заявления техсекретариата ОЗХО о намерении посетить с инспекцией объекты научно-исследовательского центра в Джамрайе и Барзе. При этом техсекретариат ОЗХО в 2017 году уже провел две инспекции объектов НИЦ в Барзе и Джамрайе. Тогда эксперты не обнаружили ни следов токсичных химвеществ и их прекурсоров, ни признаков какой-либо запрещённой деятельности на данных объектах.

"О том, что научно-исследовательский центр был полностью уничтожен (в апреле — ред.) в результате совместного удара США, Великобритании и Франции, в докладе техсекретариата ОЗХО опять ни слова. У меня только один вопрос: а что же там собираются инспектировать эксперты ОЗХО в этом случае? Предлагаем техническому секретариату ОЗХО воспользоваться неоднократными приглашениями правительства Сирии посетить эти бывшие гражданские объекты, чтобы на месте удостовериться в разрушениях, которые стали следствием ракетной атаки и наконец принять формальное решение о прекращении инспекций. Нужно все-таки возвращаться в какой-то мир реальности", — добавила Захарова.

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