США могут за сутки нарастить мощности для ударов по Сирии, заявили в МИД

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. США и их союзники могут осуществить наращивание ракетных мощностей для нанесения ударов по Сирии всего за сутки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в Пентагоне опровергли заявления Минобороны России о том, что США стягивают силы к Сирии для нанесения ракетного удара.

"Вооруженный 28 "Томагавками" эсминец США "Росс" и ранее неоднократно входил в зону эффективного применения ракет по САР из акватории Средиземного моря. Что касается другого американского корабля этого же класса, "Салливанса", то на фоне сообщений СМИ о наращивании США возможностей для нанесения ударов по Сирии он поспешил покинуть ту часть Персидского залива, из которой он мог бы гарантированно поразить цели САР. Однако американские военные, когда опровергали информацию, забыли упомянуть о том, что они могут осуществить наращивание ракетных мощностей для нанесения ударов по Сирии всего за сутки", — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, в настоящее время ударная группировка США, Франции и Великобритании состоит из самолетов стратегической и тактической авиации в Иордании, Кувейте и на Крите и насчитывает порядка 70 носителей около 380 крылатых ракет воздушного базирования, а также два американских эсминца "Карни" и "Росс", каждый из которых имеет по 28 "Томагавков" на борту.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>