Захарова прокомментировала обвинения в наличии у Дамаска химоружия

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Дамаск не обладает возможностями для использования химического оружия, так как весь арсенал был уничтожен, и сделано это было под международным контролем, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хотели бы в очередной раз подчеркнуть: для России абсолютно неприемлемо боевое применение отравляющих веществ, равно как и химические инсценировки в интересах последующего выдвижения заведомо ложных обвинений в адрес сирийского правительства и военных в якобы совершенных химических атаках. У Дамаска уже даже физически нет возможностей для этого", — сказала Захарова на брифинге.

"Химические арсеналы Сирии были полностью уничтожены под международным контролем в ходе уникальной операции с участием, в том числе и США", — добавила Захарова.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб в Сирии.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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