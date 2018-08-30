В МИД предупредили о последствиях возможного удара США по Сирии

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Возможный удар США по Сирии отбросит назад все меры, которые были предприняты по мирному сирийскому урегулированию, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, идет активная подготовка инсценировки применения правительственными сирийскими войсками химического оружия в идлибской зоне в расчете на то, чтобы США нанесли ракетные удары по правительственным войскам.

"Хотела бы подчеркнуть, что этим Соединенные Штаты Америки отбросят назад все проведенные меры по сирийскому мирному урегулированию. И в этом нужно отдавать отчет", — сказала Захарова.

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