В МИД назвали последствия игр с провокациями Запада в САР непредсказуемыми

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Последствия игр с провокациями стран Запада с химоружием в Сирии непредсказуемы, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Последствия игр с огнем непредсказуемы. Не каждый раз и не всякий раз такое может сойти с рук", — сказала Захарова на брифинге, говоря о полученных ранее Минобороны РФ данных о готовящейся в Сирии агрессии со стороны Запада, которая может последовать после осуществления провокации с использованием химического оружия.

"Из создавшейся ситуации следует только один вывод: Запад не устраивает заданный резолюцией СБ ООН 2254 курс на урегулирование в Сирии, и он пытается изменить вектор событий в направлении, которое в большей степени отвечало бы собственным планам Вашингтона и его союзников", — добавила Захарова.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб в Сирии.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США активно обсуждают с Россией предотвращение вероятного использования химоружия в Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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