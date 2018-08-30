Провокации Запада нанесут удар по урегулированию в Сирии, заявили в МИД

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Провокации Запада и военная агрессия против Сирии нанесут тяжелейший удар по политическому урегулированию в стране и глобальной безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб в Сирии.

По ее словам, сейчас Запад разыгрывает сценарий, схожий с тем, который использовался перед предыдущими атаками стран Запада на Сирию: сначала появляются "превентивные" заявления чиновников о том, что правительство Сирии якобы может применить химическое оружие, после чего стоит ожидать очередной провокации либо с реальной химатакой, либо с ее инсценировкой.

"Завершающая стадия: ракетно-бомбовые удары по позициям сирийских военных и другим объектам. Все это будет, и уже этот процесс запущен, все это будет и планируется, что это будет смачно срежиссировано еще и в СМИ", — заявила Захарова на брифинге.

"Мы испытываем самые серьезные опасения и делимся ими с мировой общественностью, со СМИ в связи с перспективой реализации вышеописанного сценария. Это был бы тяжелейший удар не только по урегулированию в Сирии, но и по глобальной безопасности. Последствия игр с огнем непредсказуемы. Не каждый раз такое может сойти с рук", — заявила Захарова.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США активно обсуждают с Россией предотвращение вероятного использования химоружия в Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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