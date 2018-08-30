В Сирии сложились предпосылки для ликвидации террористов, заявили в МИД

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В Сирии создались предпосылки для качественной перемены ситуации к лучшему, окончательной ликвидации террористов на территории страны и начала политического процесса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По российским оценками, в Сирии создались предпосылки для качественной перемены ситуации к лучшему, окончательной ликвидации террористов на территории страны, начала реального политического процесса, оживления политической активности и возвращения на родину беженцев и внутренне перемещенных лиц", — сообщила она на брифинге в четверг.

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