ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Провокация с возможными использованием химического оружия в сирийской провинции Идлиб готовится при активном участии британских спецслужб, говорится в распространенном в четверг заявлении посла РФ в США Анатолия Антонова.

"Данная провокация, готовящаяся при активном участии британских спецслужб, может стать поводом для нанесения западной "тройкой" (Вашингтон-Лондон-Париж) очередного авиационно-ракетного удара по военной и гражданской инфраструктуре САР", — сказал Антонов.

По его словам, эта информация была доведена до сведения госдепартамента.

Ранее официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что спецпредставитель по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри и и.о. помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд рассказали на встрече послу России в США Анатолию Антонову об обеспокоенности США возможным наступлением правительственных войск в провинции Идлиб — последнем крупном оплоте вооруженной оппозиции. По ее словам, они уделили особое внимание "предстоящему наступлению сирийского режима".

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб в Сирии.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США активно обсуждают с Россией предотвращение вероятного использования химоружия в Сирии.