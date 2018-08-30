Антонов рассказал Госдепу о готовящихся провокациях боевиков в Сирии

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что рассказал госдепартаменту о готовящихся провокациях боевиков в Сирии.

Ранее официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что спецпредставитель по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри и и.о. помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд рассказали на встрече послу России в США Анатолию Антонову об обеспокоенности США возможным наступлением правительственных войск в провинции Идлиб — последнем крупном оплоте вооруженной оппозиции. По ее словам, они уделили особое внимание "предстоящему наступлению сирийского режима".

"Подробно рассказали коллегам о приготовлении боевиков, а именно тергруппировки "Хайат Тахрир-аш-Шам"*, к проведению в провинции Идлиб очередной провокации с применением токсичных химикатов против мирного населения в целях возложения ответственности за это преступление на правительственные войска", — заявил Антонов.

"Сообщили о доставке террористами в город Джиср эш-Шугур восьми емкостей с хлором, которые затем были перевезены в деревню Халлюз боевиками "Хизб-ат-Туркестан-аль-Ислами". Туда также прибыла группа специально подготовленных боевиков (прошли обучение под руководством британской частной военной компании "Олива"), которая будет имитировать спасение пострадавших от химоружия. Для этого планируют даже привлечь детей, взятых в заложники", — добавил российский посол.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что террористы "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб в Сирии.