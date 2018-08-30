Посол России выразил озабоченность подготовкой новых ударов США по Сирии

ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов на встрече с представителями госдепартамента 27 августа выразил серьезную озабоченность в отношении заявлений о подготовке новых ударов по Сирии, говорится в заявлении посла, опубликованном в четверг.
Ранее официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что спецпредставитель по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри и и.о. помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд рассказали на встрече послу России в США Анатолию Антонову об обеспокоенности США возможным наступлением правительственных войск в провинции Идлиб — последнем крупном оплоте вооруженной оппозиции. По ее словам, они уделили особое внимание "предстоящему наступлению сирийского режима".
Антонов в своем заявлении поблагодарил американскую сторону за возможность "обстоятельно проговорить все вопросы".
"Встреча прошла конструктивно, заинтересованно, профессионально", — отметил российский посол.
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США активно обсуждают с Россией предотвращение вероятного использования химоружия в Сирии.
*Запрещённая в России террористическая организация
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