Посол России выразил озабоченность подготовкой новых ударов США по Сирии

ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов на встрече с представителями госдепартамента 27 августа выразил серьезную озабоченность в отношении заявлений о подготовке новых ударов по Сирии, говорится в заявлении посла, опубликованном в четверг.

"Главное — мы выразили самую серьезную озабоченность в отношении сигналов американской стороны о подготовке новых ударов по Сирии под предлогом возможного использования сирийцами "химического оружия". Подчеркнули, что такая перспектива вызывает у нас глубокую обеспокоенность", — заявил Антонов.

Ранее официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что спецпредставитель по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри и и.о. помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд рассказали на встрече послу России в США Анатолию Антонову об обеспокоенности США возможным наступлением правительственных войск в провинции Идлиб — последнем крупном оплоте вооруженной оппозиции. По ее словам, они уделили особое внимание "предстоящему наступлению сирийского режима".

Антонов в своем заявлении поблагодарил американскую сторону за возможность "обстоятельно проговорить все вопросы".

"Встреча прошла конструктивно, заинтересованно, профессионально", — отметил российский посол.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб в Сирии.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США активно обсуждают с Россией предотвращение вероятного использования химоружия в Сирии.