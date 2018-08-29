Генсек ООН попросил ускорить поиск мирного варианта для Идлиба

ООН, 29 авг — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился с просьбой к участникам астаниского формата встреч по урегулированию кризиса в Сирии поскорее найти мирное решение вопроса, так как опасается возникновения гуманитарной катастрофы.

"Генсек призывает гарантов Астаны активизировать свои усилия по поиску мирного решения ситуации в Идлибе, последней оставшейся зоне деэскалации", — говорится в сообщении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

По его словам, "генсек глубоко обеспокоен растущими рисками гуманитарной катастрофы в случае полномасштабной военной операции в провинции Идлиб в Сирии".

Дюжаррик отметил, что Гутерреш снова напоминает о категорической неприемлемости любого использования химического оружия.

"Генеральный секретарь настоятельно призывает правительство Сирии и все стороны проявлять сдержанность и уделять первоочередное внимание защите гражданских лиц", — добавляется в сообщении.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>