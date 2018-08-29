Лавров прокомментировал заявления Запада о подготовке Сирией химатаки

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления Запада о возможности химической атаки армии Сирии в Идлибе, заявил, что Москва знает цену таким обвинениям, и напомнил, что аналогичные случаи происходили и ранее.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис ранее заявил, что США активно обсуждают с Россией предотвращение вероятного использования химоружия в Сирии. Власти САР отрицают наличие у них химического арсенала. Позже госдеп сообщил, что начальник объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд заявил своему российскому коллеге Валерию Герасимову, что США ответят на применение химического оружия в Сирии.

"Такие ситуации случались и в прошлом. Имею в виду и 2016 год, Хан-Шейхун, и 2017 год, Восточная Гута, и те, и другие события происходили в апреле. Тогда тоже обвинялось сирийское правительство, но цену всем этим обвинениям мы хорошо знаем", — заявил Лавров на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.

Он напомнил, что в случае с Хан-Шейхуном Россия настаивала на том, чтобы инспекторы Организации по запрещению химического оружия провели там инспекцию, но "западные коллеги, прежде всего эта тройка, которая сейчас грозит Дамаску новыми ударами, заблокировала направление инспекторов для того, чтобы собрать пробы веществ на месте инцидента".

"Было очевидно любому грамотному человеку, что все это инсценировка. Видимо, наши западные коллеги не хотели, чтобы эта очевидность стала еще более кричащей", — отметил министр.

В случае с Восточной Гутой России удалось добиться того, чтобы инспекторы ОЗХО провели инспекцию, напомнил Лавров. "Когда инспекторы были в нескольких часах езды от места происшествия, США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары. Я думаю, понятна вся надуманность этой ситуации, когда обвинения выдвигались и не дали независимым, как считается, инспекторам провести необходимое расследование", — добавил он.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб в Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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