Лавров рассказал, с чем связаны угрозы США в адрес Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр во время встречи

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр во время встречи

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров связал угрозы Сирии от США с нежеланием последних позволить выгнать боевиков из провинции Идлиб.

"Создается впечатление, что эту тему и угрозы, которые выдвигаются в этой связи в адрес сирийского правительства, используют с единственной целью — не дать выгнать террористов из зоны деэскалации "Идлиб", — сказал он.

"Наверное, за этим скрывается желание, которое просматривается уже не первый год, — это началось еще с администрации (Барака) Обамы, когда американцы всеми правдами и неправдами хотели вывести "Джебхат-ан-Нусру"* из-под ударов, рассчитывая использовать ее в борьбе против, как они говорят, режима", — заявил Лавров на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб в Сирии.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США активно обсуждают с Россией предотвращение вероятного использования химоружия в Сирии.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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