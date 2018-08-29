Россия приводит США факты о готовящейся постановке с химоружием в Сирии

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Россия в контактах с США приводит все больше фактов о готовящейся постановке с применением химоружия в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается наших контактов с американцами по этому вопросу (отсутствия химоружия у правительства Сирии. — Прим. ред.) – то да, такие контакты ведутся. Эту тему затрагивал (госсекретарь США) Майкл Помпео, когда он звонил мне по телефону несколько дней назад. Эту же тему затрагивал и (помощник американского президента по нацбезопасности) Джон Болтон на встрече с (секретарем Совбеза РФ) Николаем Патрушевым в Женеве. Используется для обсуждения… канал между военными. Итог всех этих разговоров на данную тему один: мы приводим все больше и больше фактов, которые подтверждают готовящуюся постановку применения правительством Сирии химического оружия", — заявил Лавров на брифинге.

"Наши партнеры заявляют, что это неправда, но ни одного факта в основание своей позиции привести не могут", — добавил он.

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