США начинают нагнетать страсти вокруг Идлиба, заявил Лавров

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. США начинают "нагнетать страсти" вокруг сирийского Идлиба, Россия хочет знать, откуда у Дамаска может быть химоружие, если Вашингтон и Париж его уже уничтожили, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"И вот сейчас, когда американцы начинают нагнетать страсти вокруг Идлиба и вновь грозятся правительству (Сирии) карами, если оно применит химическое оружие, мы спросили: "Откуда же у него химическое оружие, если вы с французами и англичанами в прошлом году все уничтожили?". Знаете, что нам ответили? Нам американцы ответили: "Это сказали французы, мы так не говорили", — сказал Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб в Сирии.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США активно обсуждают с Россией предотвращение вероятного использования химоружия в Сирии.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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