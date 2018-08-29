Лавров о ситуации в Идлибе: этот гнойник необходимо ликвидировать

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию в сирийском Идлибе, заявил о необходимости ликвидировать сформировавшийся там "гнойник".
"Это последний крупный очаг террористов, которые пытаются спекулировать на статусе зоны деэскалации, которые пытаются держать в заложниках в качестве живых щитов гражданское население, и которые пытаются подмять под себя вооруженные формирования, готовые к переговорам с правительством", — пояснил министр.
"Так что со всех точек зрения этот гнойник необходимо ликвидировать", — добавил он.
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