У МИД нет данных о подготовке США к развертыванию ПРО на севере Сирии

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. МИД РФ не располагает информацией по сообщениям СМИ о подготовке США к развертыванию ПРО на севере Сирии, заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов.

Ранее турецкое издание Yeni Safak со ссылкой на бывшего командующего военной ассамблеи сирийской провинции Дейр-эз-Зор Файеза Аль-Эсмера сообщило, что Пентагон готовится развернуть систему противоракетной обороны в некоторых сирийских городах в северной части страны. Аль-Эсмер отметил, что эти шаги показывают намерение администрации США усилить присутствие в Сирии, одновременно предоставляя помощь запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

"Это надо спросить у наших американских коллег, я не знаю", — заявил журналистам Богданов.

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