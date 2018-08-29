МИД не располагает информацией о якобы переговорах спецслужб США и Сирии

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В МИД РФ не располагают информацией, распространённой некоторыми СМИ, о якобы имевших место встречах делегации США с представителями спецслужб Сирии, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Во вторник ливанская газета "аль-Ахбар" со ссылкой на источники сообщила, что делегация высокопоставленных представителей спецслужб США в июне посещала Дамаск, где провела встречу с руководителями сирийских служб безопасности. По данным газеты, в ходе переговоров американская делегация заявила о возможности вывода американских военных с территории Сирии, в случае выполнения трех условий: первое — вывод иранских военных с юга Сирии, второе — гарантия получения компаниями из США нефтяных концессий на востоке Сирии, и третье — снабжение американцев полной информацией о террористических группировках в Сирии, в особенности иностранных боевиках, способных вернуться в страны Запада".

"У нас нет такой информации", — сказал Богданов, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Богданова, такие сообщения в СМИ могут быть "очередной фейковой новостью".

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