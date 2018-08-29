Депутат прокомментировал сообщение о размещении ПРО США на севере Сирии

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Развертывание системы противоракетной обороны США на севере Сирии может быть направлено, в частности, на сдерживание усилий по борьбе с терроризмом в регионе, что приведет к эскалации напряженности, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее турецкое издание Yeni Safak со ссылкой на бывшего командующего военной ассамблеи сирийской провинции Дейр-Эз-Зор Файеза Аль-Эсмера сообщило, что Пентагон готовится развернуть систему противоракетной обороны в некоторых сирийских городах в северной части страны. Аль-Эсмер отметил, что эти шаги показывают намерение администрации США усилить присутствие в Сирии, одновременно предоставляя помощь запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

"Развертывание системы противоракетной обороны направлено, на мой взгляд, в частности, и на поддержку в определенной степени "Исламского государства"* (ИГ*). Потому что "Исламское государство"* не обладает на сегодняшний день такими системами вооружения, против которых была бы направлена система противоракетной обороны. Здесь, на мой взгляд, попытка спровоцировать и сдержать усилия по борьбе с терроризмом со стороны армии Сирийской арабской республики, в том числе некоторые действия могут быть направлены и в отношении других государств, которые выполняют задачи по борьбе с терроризмом по просьбе законно избранного правительства САР, в том числе Ирана, в частности", — сказал Швыткин.

Депутат подчеркнул, что США находятся на территории Сирии незаконно, так как их присутствие в регионе не обосновано ни приглашением, ни разрешением со стороны руководства республики. И в данном случае, по мнению Швыткина, США вновь демонстрируют политику двойных стандартов, преследуя собственные интересы и игнорируя запросы мирового сообщества на стабильность в данном регионе.

"В любом случае это влечет эскалацию напряженности и возможность применения ответных действий", — добавил парламентарий.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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