Сирийская армия должна усилить борьбу за северные провинции, заявил эксперт

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Сирийская правительственная армия должна активизировать борьбу за неподконтрольные Дамаску районы страны в свете новых планов США развернуть там систему ПРО, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее турецкое издание Yeni safak опубликовало информацию со ссылкой на бывшего командующего военной ассамблеи сирийской провинции Дейр-Эз-Зор Файеза Аль-Эсмера, согласно которой Пентагон готовится развернуть систему противоракетной обороны в некоторых сирийских городах в северной части страны. По его словам, США уже завершили установку трех усовершенствованных радиолокационных систем в сирийских районах Таль Байдар, Кобани (Айн-эль-Араб) и Саррин, а также развернули 13 портативных и стационарных радарных систем для наблюдения и разведки.

"Данные действия США являются незаконными и нарушают нормы международного права. Складывающаяся ситуация свидетельствует о том, что сирийская армия должна предпринять больше усилий, чтобы взять под контроль северные провинции страны. Полагаю, что Турция также не будет приветствовать такое развитие событий, поскольку усиление курдов воспринимается Анкарой как удар по ее интересам", — сказал Коротченко РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что дипломатические методы урегулирования данной проблемы являются неэффективными, так как Вашингтон не пойдет на уступки, если не встретит силового сопротивления.

"Дипломатических мер здесь недостаточно. Нужно выбивать оттуда американцев и этим должна заниматься сирийская армия, только в этом случае откроется возможность и для дипломатического урегулирования", — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее экс-госсекретарь Рекс Тиллерсон заявлял, что США готовы изучить возможность создания совместного с Россией механизма по обеспечению стабильности в Сирии, включая бесполетные зоны, наблюдателей за режимом перемирия на земле и скоординированной доставке гуманитарной помощи. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Россия запросила у США информацию по поводу слов Тиллерсона по бесполетным зонам в Сирии, но пока не получила ответ.

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