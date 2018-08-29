Российские военные раздали пять тонн хлеба покидающим Идлиб сирийцам

АБУ-ЭД-ДУХУР (Сирия), 29 авг — РИА Новости. Российские военные раздали более 5 тонн хлеба жителям, которые через гуманитарный коридор в Абу-эд-Духуре покидают сирийскую провинцию Идлиб, пока находящуюся под контролем боевиков, сообщил начальник отдела по провинции Алеппо российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Евгений Харченко.

"За время работы пункта пропуска выдано более пяти тонн хлеба", — сказал он.

Он добавил, что вынужденным переселенцам также раздают комплекты питания, предметы первой необходимости, а тем, кто не успел ничего взять с собой из вещей, выдают одежду и обувь.

Кроме того, все, кто покидает провинцию, также должны пройти паспортный контроль, а затем они должны пройти медицинский осмотр в полевом госпитале, который также организован российскими военными медиками.

"Основная патология — ОРВИ, заболевания желудочно-кишечного тракта и воспалительные болезни суставов. Мы также выдаем лекарства", — рассказал начальник медпункта ЦПВС Мурат Плутханов.

Он также добавил, что в случае если пациенту требуется консультация врача по профилю, его направляют в больницу.

Вопреки сообщениям иностранных СМИ о том, что гуманитарный коридор в Идлибе работает формально, на месте можно убедиться, что уехать из подконтрольной боевикам провинции ежедневно хотят сотни людей.

"Я живу в Идлибе, но хочу уехать отсюда. Два года наш район под контролем боевиков. Они издеваются, требуют деньги", — рассказал Муххамад аль-Ахва, который покинул провинцию.

При этом аль-Ахве повезло: боевики разрешили выехать ему из-за преклонного возраста. Также они отпускают женщин и детей, однако, несмотря на это, их все равно тщательно досматривают.

"Иногда люди в машинах и повозках пытаются провезти холодное или даже огнестрельное оружие. Мы понимаем, что в Идлибе неспокойно, и это все для самообороны, но все равно изымаем. Такой порядок", — рассказал сапер правительственных войск Худам Танкер.

Те, кто выезжает из Идлиба, в основном направляются в провинции Алеппо, Хама и Хомс.

Как сообщалось ранее, в провинции Идлиб на севере Сирии создана зона деэскалации конфликта, куда могут переместиться боевики, которые отказались примириться и добровольно сложить оружие, а также их семьи. Перед переселением боевиков разоружают, с собой им разрешают взять только один автомат на одного взрослого мужчину с тремя магазинами, а полевому командиру разрешают оставить еще и пистолет.

При этом ситуация в Идлибе остается на особом контроле у российских военных, они ведут переговоры с лидерами незаконных вооруженных формирований для мирного урегулирования кризиса, а также оказывают всю необходимую помощь мирным жителям, которые желают покинуть этот район.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>