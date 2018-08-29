США планируют развернуть систему ПРО на севере Сирии, пишут СМИ

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Пентагон готовится развернуть систему противоракетной обороны в некоторых городах в северной части Сирии, сообщает турецкое издание Yeni Safak со ссылкой на бывшего командующего военной ассамблеи сирийской провинции Дейр-Эз-Зор Файеза Аль-Эсмера.

По данным издания, США уже завершили установку трех усовершенствованных радиолокационных систем в сирийских районах Таль Байдар, Кобани (Айн-эль-Араб) и Саррин, а также развернули 13 портативных и стационарных радарных систем для наблюдения и разведки.

"Следующим шагом США станет создание системы противоракетной обороны в регионе, которая должна считаться частью долгосрочного плана Вашингтона по созданию хаоса в регионе", — заявил Аль-Эсмер изданию. По его словам, США планируют установить системы в городах Эль-Хасаке и Рмейлян.

Также газета сообщает, что США начали создание бесполетной зоны на севере Сирии и начали размещать радиолокационные системы на территории в 26 тысяч квадратных километров, занятой курдской партией "Демократический союз" (PYD), к востоку от Евфрата.

Аль-Эсмер отметил, что эти шаги показывают намерение администрации США усилить присутствие в Сирии, одновременно предоставляя помощь запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). По его словам, радиолокационные системы будут использоваться для наблюдения за воздушными и наземными операциями Турции на границе.

"Администрация США осознала, что Рабочей партии Курдистана (РПК) недостаточно для реализации их планов на востоке Евфрата. Поэтому она будет дальше усиливать военное присутствие в регионе", — приводит газета слова Аль-Эсмера.

По его словам, военные самолеты США будут наиболее активны в регионах Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-Эз-Зор, и полученная там информация будет передаваться ВВС для создания "защитного экрана". Он добавил, что все эти шаги делаются для того, чтобы "запугать" Турцию, Россию и Иран.

Ранее экс-госсекретарь Рекс Тиллерсон заявлял, что США готовы изучить возможность создания совместного с Россией механизма по обеспечению стабильности в Сирии, включая бесполетные зоны, наблюдателей за режимом перемирия на земле и скоординированной доставке гуманитарной помощи. Глава МИД Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Россия запросила у США информацию по поводу слов Тиллерсона по бесполетным зонам в Сирии, но пока не получила ответ.

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