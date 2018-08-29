Эксперт объяснил, что стало причиной подготовки химатаки "Белыми касками"

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Ожидаемая инсценировка "Белыми касками" химической атаки в Сирии говорит о продолжении политики тесного взаимодействия между террористами и западной коалицией, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Это продолжение политики тесного взаимодействия между террористами и западной коалицией, поскольку факт использования химического оружия будет однозначно интерпретирован США как действия (президента Сирии) Башара Асада. В данном случае факт разоблачения налицо, однако остается вопрос — откажутся ли США от тесной координации с террористами или же все-таки будут использовать факт мнимой химатаки от имени Асада для нанесения масштабного удара по Сирии", — сказал Коротченко РИА Новости.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Алексей Цыганков сообщил во вторник, что по информации, полученной от находящихся в провинции Идлиб источников, представители организации "Белые каски" доставили большой груз отравляющих веществ в город Саракиб, на склад, используемый боевиками группировки "Ахрар Аш-Шам". Часть груза доставлена в южную часть провинции Идлиб для инсценировки применения химоружия и последующего обвинения правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения, рассказал представитель центра.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб в Сирии.

По его словам, западная коалиция во главе с США планирует использовать эту провокацию как предлог для нанесения удара по государственным объектам САР. Конашенков отметил, что с этой целью в Персидский залив несколько дней назад прибыл эсминец The Sullivans ("Салливанс") ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух — поверхность" AGM-158 JASSM.

США, Британия и Франция 14 апреля 2018 года нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов. Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>