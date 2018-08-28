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Война в Сирии
Война в Сирии

"Белые каски" доставили отравляющие вещества на склад боевиков в Сирии

(обновлено: 23:35 28.08.2018)
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© AFP 2018 / Omar Haj KadourАктивисты из организации Белые каски в Сирии. Архивное фотоАктивисты из организации Белые каски в Сирии. Архивное фото
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Представители "Белых касок" доставили большой груз отравляющих веществ в сирийский город Саракиб, на склад, используемый "Ахрар Аш-Шам". Об этом сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Цыганков.

Башар Аль-Джаафари . Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Дамаск представил доказательства готовящихся провокаций с химоружием

Химическое оружие доставили на двух крупнотоннажных грузовиках. Машины сопровождали восемь представителей организации "Белые каски". У склада их встречали два высокопоставленных командира незаконного вооруженного формирования. Информацию об этом предоставили несколько независимых источников из провинции Идлиб.

"Позже часть груза в пластиковых бочках без маркировки была перевезена в другой пункт базирования боевиков в южной части провинции Идлиб для инсценировки применения химоружия и последующего обвинения правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения", — рассказал представитель центра.

Российский центр по примирению по-прежнему призывает командиров незаконных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Активист организации Белые каски в городе Дарайа. Архивное фото
© AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets
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В воскресенье представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что провокация с применением химического оружия планируется в ближайшие два дня. Под ударом окажется город Кафер-Зайта, который находится в шести километрах к югу от Хабита.

По словам Конашенкова, после инсценировки "ряженые спасатели "Белых касок" собираются снять сюжеты для ближневосточных и англоязычных СМИ.

При этом в Госдепе заявили, что США готовы ответить на применение химического оружия в Сирии.

Как отметила представитель ведомства Хизер Науэрт, Вашингтон призвал Москву предостеречь Дамаск от использования химоружия.

Чем занимаются "Белые каски"

Организация "Белые каски" заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям.

Активисты из организации Белые каски в Алеппо. Архивное фото
© AFP 2018 / Thaer Mohammed
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В интернете в последние годы все чаще стали появляться видеоролики, на которых люди в белых касках спасают детей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как те же "Белые каски" создают постановочные видео, нанося грим "пострадавшим", диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали несколько материалов, на которых "спасатели" были засняты с оружием и в военной форме.

В российском МИД называли деятельность "Белых касок" элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии. В свою очередь, президент Сирии Башар Асад заявлял, что члены организации "Белые каски" на самом деле являются сторонниками "Аль-Каиды"*.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

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Война в Сирии
Комментарии
18 пользователей оставили 22 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Stirliz Stirliz
Если вы всё это видите, что мешает откалибровать эти склады вместе с бочками? Причем, сразу объявить: запускаем калибры с обычными зарядами. Если полетит химия, то это проблемы боевиков, она не наша.
23:13
28.08.2018
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che_scheer
Да, штоб они провалились, эти "белые какаски"! Надоели уже...
23:21
28.08.2018
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