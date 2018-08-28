В Госдепе заявили, что США ответят на применение химоружия в Сирии

ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости. Начальник объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд сообщил своему российскому коллеге Валерию Герасимову, что США ответят на применение химического оружия в Сирии, заявила во вторник журналистам официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Генерал Данфорд говорил со своим коллегой, чтобы ясно проговорить, что власти США и их партнеры быстро и соразмерно ответят на любой подтвержденный случай применения химического оружия в Идлибе или еще где-то в Сирии", — сказала она.

По ее словам, США призывают Россию предостеречь Дамаск от использования химоружия.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб в Сирии.

По его словам, западная коалиция во главе с США планирует использовать эту провокацию как предлог для нанесения удара по государственным объектам САР. Конашенков отметил, что с этой целью в Персидский залив несколько дней назад прибыл эсминец The Sullivans ("Салливанс") ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух — поверхность" AGM-158 JASSM.

США, Британия и Франция 14 апреля 2018 года нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов. Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

*Запрещённая в России террористическая организация

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