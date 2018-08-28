ООН, 28 авг — РИА Новости. Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари сообщил в ходе Совбеза, что представил доказательства того, что террористы готовят провокации с химическим оружием на территории его страны.

"Я представляю вам задокументированную информацию аль-Нусры* и других террористов, которые говорят, что готовы использовать химическое оружие против гражданских лиц в Идлибе, чтобы затем обвинить сирийские власти и оправдать военную агрессию, осуществляемую государствами-спонсорами террористов", — сказал Джаафари.

"Призываем страны, которые имеют влияние на террористов, запретить их агентам действовать", — добавил постпред.

Он в очередной раз напомнил, что сирийские власти считают, что использование химического оружия "является аморальным", и в Дамаске осуждают "приминение химоружия в любых условиях".

"Сирийское правительство заявляет еще раз, что не владеет химическим оружием и выполнило свои обязательства перед ОЗХО, которое проинформировало ООН, что Сирия выполнила свои обязательства в этой связи", — заключил Джаафари.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб в Сирии.

По его словам, западная коалиция во главе с США планирует использовать эту провокацию как предлог для нанесения удара по государственным объектам САР. Конашенков отметил, что с этой целью в Персидский залив несколько дней назад прибыл эсминец The Sullivans ("Салливанс") ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух — поверхность" AGM-158 JASSM.

*Запрещённая в России террористическая организация

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