ООН, 28 авг — РИА Новости. Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари сообщил в ходе Совбеза, что представил доказательства того, что террористы готовят провокации с химическим оружием на территории его страны.
"Призываем страны, которые имеют влияние на террористов, запретить их агентам действовать", — добавил постпред.
Он в очередной раз напомнил, что сирийские власти считают, что использование химического оружия "является аморальным", и в Дамаске осуждают "приминение химоружия в любых условиях".
"Сирийское правительство заявляет еще раз, что не владеет химическим оружием и выполнило свои обязательства перед ОЗХО, которое проинформировало ООН, что Сирия выполнила свои обязательства в этой связи", — заключил Джаафари.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб в Сирии.
*Запрещённая в России террористическая организация
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