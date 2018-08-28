Россия призвала боевиков в Идлибе сложить оружие

ООН, 28 авг — РИА Новости. Москва призывает главарей боевиков в сирийском Идлибе сдаться, сохранение статус-кво неприемлемо, заявил во вторник постпред России при ООН Василий Небензя.

"Призываем командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования. Такая возможность пока есть, однако сохранение статус-кво неприемлемо", — сказал Небензя на внеочередном заседании СБ ООН по ситуации в Идлибе.

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