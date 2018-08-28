В Пентагоне назвали условия вывода американских войск из Сирии

ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости. США начнут выводить войска из Сирии только после разгрома боевиков ИГ* и оживления женевского процесса, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Во-первых, мы должны разрушить ИГ*. Мы также должны провести тренинг для местных сил. В-третьих, женевский процесс должен начать движение в направлении решения этой войны. Если местные силы смогут поддержать безопасность, то мы можем снижать число наших вооруженных сил", — сказал он на брифинге.

В апреле президент США Дональд Трамп вновь заявил, что хотел бы вывести американских военных из Сирии.

Коалиция уходить не собирается

В конце июля французский бригадный генерал Фредерик Парисо заявил, что военная операция коалиции во главе с США против группировки "Исламское государство"* в Сирии продлится еще минимум два-три месяца.

"Это на самом деле политический вопрос. Миссия коалиции на всех уровнях — нанести поражение ИГ*. Что будет дальше — это вопрос, который предстоит решить. Мы все еще ведем боевые действия — по меньшей мере, на два-три месяца, а затем будут приняты новые решения", — сказал военачальник.

Так генерал ответил на вопрос, чем обусловлено военное присутствие коалиции в Сирии, если, как заявляют в коалиции, боевики ИГ* уже не могут удерживать свои позиции и переходят к тактике "небольших повстанческих атак".

Парисо отметил, что для Франции важно гарантировать то, что у террористов не будет возможности для подготовки и совершения атак за пределами Сирии и Ирака.

США и их союзники с 2014 года проводят операцию против ИГ* в Ираке, а также в Сирии, где они действуют без разрешения официальных властей страны.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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