В Пентагоне назвали условия вывода американских войск из Сирии

ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости. США начнут выводить войска из Сирии только после разгрома боевиков ИГ* и оживления женевского процесса, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.
В апреле президент США Дональд Трамп вновь заявил, что хотел бы вывести американских военных из Сирии.
Коалиция уходить не собирается
В конце июля французский бригадный генерал Фредерик Парисо заявил, что военная операция коалиции во главе с США против группировки "Исламское государство"* в Сирии продлится еще минимум два-три месяца.
Так генерал ответил на вопрос, чем обусловлено военное присутствие коалиции в Сирии, если, как заявляют в коалиции, боевики ИГ* уже не могут удерживать свои позиции и переходят к тактике "небольших повстанческих атак".
Парисо отметил, что для Франции важно гарантировать то, что у террористов не будет возможности для подготовки и совершения атак за пределами Сирии и Ирака.
США и их союзники с 2014 года проводят операцию против ИГ* в Ираке, а также в Сирии, где они действуют без разрешения официальных властей страны.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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