Сирийская армия не обладает химическим оружием, заявил Небензя

ООН, 28 авг — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что сирийская армия не обладает химическим оружием.

"У сирийских вооруженных сил нет химического оружия и нет планов по его использованию. Нет в этом никакой военной необходимости, мы об этом неоднократно говорили. Люди в здравом уме не будут использовать бессмысленные с военной точки зрения средства, чтобы вызвать на себя ответный огонь трех могущественных держав. Зато последние, объявив об этом и дождавшись провокаций боевиков, могут начать бомбардировки", — заявил Небензя на внеочередном заседании СБ ООН, посвященном ситуации в Идлибе.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб в Сирии.

По его словам, западная коалиция во главе с США планирует использовать эту провокацию как предлог для нанесения удара по государственным объектам САР. Конашенков отметил, что с этой целью в Персидский залив несколько дней назад прибыл эсминец The Sullivans ("Салливанс") ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух — поверхность" AGM-158 JASSM.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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