Российский адмирал прокомментировал наращивание сил ВМФ в Средиземноморье

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Наращивание группировки ВМФ России в Средиземном море призвано предотвратить возможный ракетный удар США и НАТО по позициям сирийских правительственных войск, заявил РИА Новости во вторник бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006), адмирал Владимир Валуев.

Ранее в некоторых российских СМИ была опубликована информация, согласно которой Россия приcтупила к развёртыванию в Средиземном море самой мощной группировки боевых кораблей за всё время своего участия в сирийском конфликте. В ее состав входят 10 кораблей, в том числе вооруженных крылатыми ракетами "Калибр", а также две подводные лодки.

"Появление столь крупной группировки ВМФ необходимо для предупреждения агрессии против Сирии, в том числе для возможной нейтрализации ударов крылатыми ракетами морского базирования "Томагавк" по объектам сирийской инфраструктуры", — сказал Валуев.

Адмирал подчеркнул, что присутствие российских военных кораблей в данной акватории соответствует Военно-морской доктрине страны и призвано обеспечить безопасность Сирии.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что по данным независимых источников террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ) готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб в Сирии.

По его словам, западная коалиция во главе с США планирует использовать эту провокацию как предлог для нанесения удара по государственным объектам САР. Конашенков отметил, что с этой целью в Персидский залив несколько дней назад прибыл эсминец The Sullivans ("Салливанс") ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух – поверхность" AGM-158 JASSM.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>