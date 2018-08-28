Герасимов призвал страны-участницы ШОС к участию в гумоперации в Сирии

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов предложил начальникам генеральных штабов стран-участниц ШОС принять участие в гуманитарной операции в Сирии.
Как он отметил, страны ШОС объединяют единые приоритеты – добрососедство, взаимовыгодное сотрудничество, региональная стабильность и безопасность.
"Нам противостоят общие вызовы и угрозы, в первую очередь со стороны международного терроризма, что наглядно подтверждают события последнего времени. В последнее время для всех очевидно, что обеспечить безопасность можно только совместными усилиями", — добавил российский военачальник.
Совещание начальников генеральных штабов, в котором принимают участие представители России, Индии, Китая, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Белоруссии, проходит в период проведения совместных военных антитеррористических учений ШОС "Мирная миссия-2018".
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