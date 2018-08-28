Россия призвала Германию и США повлиять на вооруженную оппозицию в Идлибе

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. РФ призывает Берлин и Вашингтон повлиять на вооружённую оппозицию в сирийском Идлибе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы хотим призвать коллег в Вашингтоне и Берлине, используя имеющиеся у них возможности повлиять на тех вооружённых оппозиционеров и те террористические структуры, в последнем случае я говорю о США, а не Германии, с которыми они поддерживают контакт", — сказал Рябков журналистам.

Замминистра отметил, что "перекрасившаяся" "Джебхат ан-Нусра"*, которая сейчас именует себя "Хайят Тахрир аш-Шам", по нашему мнению, близка к тому, чтобы совершить очень серьёзную провокацию в районе Идлиба, как это водилось и прежде, с применением химического вещества, хлорсодержащих химикатов". "Все это будет, как и раньше бывало, заснято "Белыми касками", выложено в интернет. После этого начнётся безудержный крик, что режим опять применил химическое оружие против собственного народа, и будет использовано как предлог для массированного военного удара по Сирии. Этот сценарий настолько очевиден", — сказал он.

"Мы сейчас делаем максимум для того, чтобы не допустить его реализации. И руководство США, и ФРГ вполне в состоянии совместными усилиями его не допустить", — добавил Рябков.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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