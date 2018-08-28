Лавров рассказал о наглядном примере истинного отношения США к Сирии

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Удары США по Сирии, которые были нанесены без предъявления доказательств применения Дамаском химоружия и поставили под угрозу весь процесс урегулирования в стране, служат наглядным примером того, кто и как действует в отношении этого ближневосточного государства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается обвинений правительства САР в применении химического оружия, то до сих пор не было представлено никаких доказательств, в том числе применительно к нашумевшему инциденту в городе Дума 7 апреля этого года. Там не было обнаружено ни следов применения химоружия, ни жертв или пострадавших, ни свидетелей", — сказал Лавров в интервью словацкой газете " Правда ".

При этом, напомнил он, нашлись те, кто участвовал в осуществленных "Белыми касками" постановочных съемках якобы "спасения пострадавших от химической атаки".

"Несмотря на отсутствие доказательств, 14 апреля США и их союзники – в нарушение фундаментальных принципов международного права, духа и буквы Устава ООН – нанесли по сирийской территории массированные ракетно-бомбовые удары, поставившие под угрозу весь процесс урегулирования в этой стране. Это – наглядный пример того, кто и как действует в отношении Сирии", — отметил глава российского МИД.

Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте 7 апреля и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

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