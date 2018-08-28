В Пентагоне заявили, что США не готовятся ударить по Сирии

ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. В Пентагоне опровергают заявления российских коллег, что США стягивают силы к Сирии для нанесения ракетного удара, но заявляют о "готовности к действиям" в случае поступления соответствующего приказа.

"Российские сообщения о наращивании военной мощи США в восточной части Средиземноморья являются не более чем пропагандой. Это неправда. Однако это не означает, что мы не готовы действовать, если президент (США) отдаст такой приказ. Как вы знаете, мы не говорим о будущих военных действиях или о том, какой может быть или не быть наша реакция в ответ на удар (президента Сирии Башара) Асада с применением химического оружия", — сказал РИА Новости представитель минобороны США.

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены сообщениями из открытых источников о возможном военном наступлении сирийского режима на гражданское население и гражданские объекты в Идлибе, которое приведет к разрушительным гуманитарным последствиям. Мы также подчеркиваем нашу озабоченность по поводу возможности дальнейшего – и незаконного – применения химического оружия", — добавил представитель Пентагона.

Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые периодически совершают атаки на позиции сирийских войск.

Подготовка к провокации



Ранее в Минобороны предупредили о готовящейся в Сирии провокации, которая станет поводом для нанесения США, Британией и Францией ударов по объектам правительственных сил. При этом, как отметили в ведомстве, косвенным подтверждением подготовки акта агрессии против Дамаска служат заявления высших представителей этих трех стран о намерении ответить на "применение химического оружия" сирийским правительством.

В понедельник официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что прибывший в Средиземное море американский эсминец с 28 ракетами "Томагавк" может нанести удары по любой части республики. Кроме того, по данным российской стороны, в Персидский залив прибыл американский эсминец "Салливанс" с 56 крылатыми ракетами, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух-земля".

По словам Конашенкова, эти приготовления подтверждают "намерения США воспользоваться инсценировкой боевиков группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* ("Джебхат ан-Нусра"*) в провинции Идлиб с "применением химического оружия" правительственными силами". Инсценировка, как уточнил генерал, готовится "при активном участии британских спецслужб".

Предыдущие удары США



Накануне встречи с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым, которая состоялась 24 августа, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон видит "планы сирийского режима возобновить наступательные военные действия в провинции Идлиб" и что США ответят "самым решительным образом", "если сирийский режим применит химическое оружие". Позже агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Болтон в ходе переговоров заявил о готовности Вашингтона нанести по сирийским правительственным силам военный удар мощнее прежних, если они применят химоружие.

Четвертого апреля 2017 года сирийская оппозиция заявила о 80 погибших и 200 раненых в результате химической атаки в городе Хан-Шейхун, расположенном в провинции Идлиб. Виновником атаки она назвала правительственные войска, те отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей, подчеркнув, что весь химический арсенал Сирии был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, в ночь на 7 апреля нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат, с которой, по утверждению Вашингтона, сирийские войска провели химическую атаку. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.

Спустя год, 14 апреля, США и их союзники также нанесли удары по объектам сирийских правительственных сил. Поводом для атаки стали сообщения о том, что армия якобы применила отравляющие веществе в городе Дума. Вашингтон, Лондон и Париж не стали дожидаться расследования экспертов ОЗХО и без каких-либо доказательств назначили виновным Дамаск.

Все выводы основывались на видеороликах, опубликованных лояльными вооруженной оппозиции интернет-ресурсами, причем российский Генштаб еще в середине марта предупреждал о готовящейся провокации с инсценировкой применения химоружия в Восточной Гуте.

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* Террористическая организация, запрещенная в России