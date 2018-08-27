МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. США продолжают наращивать военные силы на Ближнем Востоке, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, усиление военного присутствия связано с подготовкой в провинции Идлиб очередной провокации с якобы "применением химоружия".

"Двадцать пятого августа в Средиземное море вошел эсминец ВМС США "Росс" с 28 ракетами "Томагавк", радиус действия которых позволяет нанести удары по всей территории Сирии", — сказал он.

По словам Конашенкова, эти приготовления подтверждают намерения Вашингтона воспользоваться инсценировкой боевиков "Хайат Тахрир Аш-Шам" ("Джабхат Ан-Нусра"*).

Провокация, как отметил генерал, готовится "при активном участии британских спецслужб".

Кроме того, в Персидский залив прибыл эсминец "Салливанс" с 56 крылатыми ракетами, а на авиабазу Эль-Удейд в Катаре передислоцировался стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух — земля" JASSM.

Провокация в Идлибе

В субботу в Минобороны заявили, что боевики готовят очередную провокацию с "применением химоружия", которая должна послужить поводом для удара по сирийским правительственным объектам со стороны США, Великобритании и Франции.

Провокация готовится в районе города Джиср Эш-Шугур провинции Идлиб. Боевики уже завезли туда восемь емкостей с хлором. Кроме того, в город прибыла специальная группа боевиков, обучавшаяся обращению с отравляющими веществами под руководством специалистов британской частной военной компании "Олива".

После инсценировки "ряженые спасатели "Белых касок" собираются снять сюжеты для ближневосточных и англоязычных СМИ, отметили в Минобороны.

В ударе планируют обвинить сирийские правительственные силы.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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