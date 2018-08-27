В Сирию из Ливана за сутки вернулись почти 370 беженцев

Сирийцы уезжают из лагеря для беженцев в Ливане. Архивное фото

Сирийцы уезжают из лагеря для беженцев в Ливане. Архивное фото

ДАМАСК, 27 авг — РИА Новости. Почти 370 человек вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, сообщил представитель сирийского Центра приема, распределения и размещения беженцев бригадный генерал Самер Арнус.

В понедельник, 27 августа, в Дамаске состоялось очередное заседание российского Центра приема, распределения и размещения беженцев (ЦПРРБ) в САР и сирийского Координационного комитета по возвращению беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирию из Ливана через пункты пропуска вернулись 367 беженцев. Всего с 18 июля 2018 года с территории иностранных государств вернулись 9 207 человек", — рассказал Арнус.

Кроме того, за сутки в места постоянного проживания в Восточную Гуту вернулись 134 жителя, из Идлибской зоны деэскалации выведены 642 беженцев. Представитель сирийского Центра приема, распределения и размещения беженцев рассказал, что с 30 сентября 2015 года в свои дома в Сирии вернулись 1 220 493 внутренних переселенцев.

По словам Арнуса, в 412 населенных пунктах развернуты пункты приема и размещения беженцев на 1 497 650 мест.

Также в ходе заседания руководитель филиала ЦПРРБ майор Айдар Кашапов доложил по видеосвязи, что работа пункта пропуска "Сальхиях" идет в штатном режиме, проблемных вопросов нет. Аналогичную информацию о работе морского пункта пропуска "Баниас" по видеосвязи предоставил и руководитель филиала ЦПРРБ майор Алексей Шишканов.

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