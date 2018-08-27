Макрон рассказал о первых результатах координации с Россией по Сирии

ПАРИЖ, 27 авг — РИА Новости, Людмила Орищенко. Механизм координации с Россией по Сирии, который был создан в Санкт-Петербурге, дал первые результаты, в частности в гуманитарной сфере, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Механизм координации с Россией, созданный в Санкт-Петербурге, дал первый эффект, в частности в гуманитарном плане", — сказал Макрон, выступая перед послами в Париже. Трансляция его выступления ведется в Twitter.

В июле Минобороны России сообщило, что самолет военно-транспортной авиации России доставил более 40 тонн гуманитарной помощи из Франции в Сирию. Как сообщили в ведомстве, эти медикаменты и предметы первой необходимости при содействии российского Центра примирения в САР и представителей Сирийского арабского Красного Полумесяца будут переданы мирному населению, "которое до сих пор нуждается в помощи в Восточной Гуте, особенно для оказания неотложной медицинской помощи в больницах, управляемых Сирийским арабским Красным Полумесяцем".

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