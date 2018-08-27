Иран и Сирия подписали соглашение о военном сотрудничестве, пишут СМИ

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Министр обороны Ирана Амир Хатами и его сирийский коллега Али Абдаллах Айуб подписали соглашение о взаимном военном и техническом сотрудничестве, сообщает агентство Tasnim.

"Министры обороны Ирана и Сирии подписали соглашение о военном и техническом сотрудничестве во время визита министра обороны Ирана Амира Хатами (в Сирию — ред.)", — говорится в сообщении агентства.

Хатами прибыл в воскресенье в Сирию с двухдневным визитом. По прибытии он заявил, что главной целью его визита является развитие сотрудничества по вопросам восстановления Сирии. После пресс-конференции в воскресенье Хатами сказал, что Иран может помочь Сирии в разработке вооружения. Министр обороны Сирии, в свою очередь, поблагодарил Хатами за усилия иранских советников по оказанию помощи Дамаску в борьбе с террористами.

Как сообщает агентство, в соответствии с соглашением, Иран и Сирия должны усилить сотрудничество в военной и оборонной сфере.

Иран, наряду с РФ и Турцией, является гарантом перемирия в САР.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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