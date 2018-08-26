Сирия никогда не использовала химоружие, заявил посол в России

ЦХИНВАЛ, 26 авг — РИА Новости. Сирия избавилась от своего химического арсенала в 2013 году, никогда не использовала и не будет использовать химическое оружие, заявил РИА Новости посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.
Он назвал ложью и введением в заблуждение заявления, звучащие со стороны Запада. "Эти заявления не пройдут. У них один предлог для всего — это использование химоружия. И как только наша армия благодаря поддержке дружественных стран продвигается вперед для освобождения наших земель, тут же Запад и США хотят вмешаться для того, чтобы нанести удар по Сирии, и для того, чтобы ослабить Сирию и продлить войну", — заявил Хаддад.
В субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что боевики в Сирии готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.
Конашенков отметил, что косвенным подтверждением подготовки Америкой вместе с союзниками очередного акта агрессии против САР служат сделанные в минувшую среду, 22 августа, ничем не обоснованные заявления ряда высших представителей США, Великобритании и Франции о намерении "самым решительным образом" ответить на "применение химического оружия" сирийским правительством.
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