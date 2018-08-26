В провинции Хомс саперы уничтожили 59 взрывоопасных предметов

Инженерная бронетехника во время мероприятий по разминированию. Архивное фото

Инженерная бронетехника во время мероприятий по разминированию. Архивное фото

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Инженерные подразделения Сирии уничтожили 59 взрывоопасных предметов в провинции Хомс, сообщается в ежедневном информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев Минобороны РФ в воскресенье.

Как сообщает Центр, инженерные подразделения САР за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Изеддин, Эр-Растан и Гур провинции Хомс. Разминировано 4,3 гектара территории, три здания и один километр дорог.

"Обнаружены и уничтожены 59 взрывоопасных предмета (ВОП), в том числе 13 самодельных взрывных устройств (СВУ)", — говорится в сообщении центра.

Отмечается, что всего в провинции Хомс и Дамаск разминировано: 262,3 гектара территории, 808 зданий (сооружений), 56,8 километра дорог. Обнаружено и уничтожено 7 тысяч 612 ВОП, в том числе 2 тысячи 370 СВУ.