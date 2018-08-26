В провинции Хомс саперы уничтожили 59 взрывоопасных предметов

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Инженерные подразделения Сирии уничтожили 59 взрывоопасных предметов в провинции Хомс, сообщается в ежедневном информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев Минобороны РФ в воскресенье.
"Обнаружены и уничтожены 59 взрывоопасных предмета (ВОП), в том числе 13 самодельных взрывных устройств (СВУ)", — говорится в сообщении центра.
Отмечается, что всего в провинции Хомс и Дамаск разминировано: 262,3 гектара территории, 808 зданий (сооружений), 56,8 километра дорог. Обнаружено и уничтожено 7 тысяч 612 ВОП, в том числе 2 тысячи 370 СВУ.
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