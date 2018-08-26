Минобороны раскрыло подробности готовящейся в Сирии провокации с химоружием

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Удар боеприпасами с отравляющими веществами планируется нанести в ближайшие два дня по населенному пункту Кафер-Зайта в сирийском Идлибе, куда прибыли иностранные специалисты для инсценировки "химической атаки", сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По информации жителей провинции Идлиб, которую они передали в российский Центр по примирению враждующих сторон, в расположенный на юге Идлибской зоны деэскалации населенный пункт Хабит прибыли иностранные (англоязычные) специалисты для инсценировки "химической атаки" с использованием начиненных хлором реактивных снарядов.

Как рассказали в Минобороны, химатака планируется в ближайшие двое суток из реактивных установок по населенному пункту Кафер-Зайта, расположенному в шести километрах южнее Хабита.

Подготовка информационного вброса

После инсценировки "ряженые спасатели "Белых касок" собираются снять сюжеты для ближневосточных и англоязычных СМИ, сообщил Конашенков.

"В самом населенном пункте Кафер-Зайта осуществляются приготовления привезенной с севера провинции группы жителей для участия в инсценировке "поражения" от якобы "химических боеприпасов" и "бочковых бомб" сирийских правительственных сил, постановочного оказания помощи ряжеными спасателями из "Белых касок" и съемки видеосюжетов для распространения в ближневосточных и англоязычных СМИ", — сказал он.

Конашенков отметил, что таким образом заинтересованными внерегиональными силами готовятся крупные провокации на территории Сирии с использованием отравляющих веществ для резкой дестабилизации обстановки и срыва устойчивой динамики идущего мирного процесса.

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